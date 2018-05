Sporting Genzano, ultima chiamata Trinca: «Siamo pronti per i play off»

di Tiziano Pompili

Non c’è riuscito nel girone C di campionato dove praticamente tutti lo davano per favorito. Non c’è riuscito nella Coppa Italia di categoria, eliminato per mano del Cantalice. Lo Sporting Genzano ha un’ultima possibilità per acciuffare l’Eccellenza e la cerca tramite i play off che inizieranno domenica contro il Fiumicino allo stadio Iorio di Nemi.



«Dopo il pareggio nello scontro diretto col Lavinio, abbiamo capito che i giochi erano fatti e dunque ci siamo proiettati a questo appuntamento – dice il capitano e centrocampista classe 1985 Filiberto Trinca – La squadra ha messo alle spalle la delusione del campionato e sia mentalmente che fisicamente sta bene: abbiamo l’organico al completo e siamo pronti per questi play off». Il primo scoglio è un “leggiadro” Fiumicino, compagine che per passare il turno dovrà solamente vincere in virtù della peggior posizione di classifica rispetto ai genzanesi.



«A nessun livello si possono fare calcoli – rimarca Trinca – Scenderemo in campo per cercare di imporre il nostro gioco e vincere la partita. Di fronte avremo un avversario pericoloso: il mister ci ha dato qualche informazione sul loro stile di gioco e io conosco alcuni ragazzi, tra cui il bomber Forcina con il quale ho giocato ad Albano: lui è sicuramente uno dei punti di forza del nostro prossimo avversario».

