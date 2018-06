Sporting Genzano, si torna al punto di partenza: si gioca ancora a Nemi

di Tiziano Pompili

La fusione tra Lanuvio Campoleone (società di Seconda categoria) e Sporting Genzano, anticipata dal Messaggero e che avrebbe dovuto riportare l’Eccellenza nella cittadina lanuvina, non si farà. La notizia è di stamattina e viene confermata anche dal presidente dello Sporting Genzano, Luciano Barberi. «Dispiace a noi che avremmo potuto giocare l’Eccellenza in un impianto molto bello, ma penso che dispiaccia anche ad alcuni di loro che avevano pensato di poter riportare Lanuvio nella massima categoria regionale. Alla base del mancato accordo c’è stato un problema di spazi che non sarebbero stati quelli a nostro modo più opportuni per una squadra di Eccellenza».



E allora, come nel famoso “Gioco dell’oca”, la telenovela legata al titolo dello Sporting Genzano torna al punto di partenza: dopo aver ipotizzato un’unione di forze con i dirigenti della Cynthia (ma non c’è mai stata l’ipotesi della fusione), dopo essere stati ad un passo dal vendere il titolo al Colleferro (che poi ha preferito proseguire sulla sua strada in attesa di un ripescaggio...) e dal fare la fusione con il Lanuvio Campoleone, i dirigenti dello Sporting hanno deciso di fare comunque l’Eccellenza, conquistata tramite i play off di Promozione dello scorso mese: la disputeranno al Luciano Iorio di Nemi e da lì prepareranno il derby con la Cynthia. La prossima settimana saranno ufficializzati il nome del neo direttore sportivo (che sostituirà Finocchi approdato, lui sì, alla Cynthia) e quello del neo allenatore (che sarà quasi sicuramente Aldo Salerno).

