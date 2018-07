di Nicola Gentile

Arriva dalla vicina Cynthia il nuovo acquisto dello Sporting Genzano. Si tratta di Antonio Masotina, difensore esterno di classe '98 che ha giocato con l'altra squadra cittadina las corsa stagione. Masotina ha però vestito anche le maglie di Lupa ed ha avuto un'esperienza nelle giovanili del Siena, quando il club era nei professionisti. Dalla Cynthia, va via anche Francesco Martena (ex Gallipoli, Isola Liri, Grosseto e Latina) che nella stagione 2018-2019 vestirà la maglia del Latina Sermoneta, sempre in Eccellenza.

