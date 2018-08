Stadio Olimpico, arrivano i "palchetti" lancia cori

di Redazione Sport

Novità in arrivo sul fronte della sicurezza e non solo allo stadio Olimpico. Durante il Tavolo Tecnico in Questura che stamani ha messo a punto le misure di sicurezza per l'incontro di calcio Lazio - Napoli che si terrà domani alle 20.30, è stato anche illustrato il nuovo modello organizzativo 2018/2019 che prevede, tra l'altro, la realizzazione di due «palchetti lancia cori» per ciascuna curva per consentire il coordinamento dei cori di incitamento in occasione delle partite in casa della AS. Roma e della SS Lazio. Sul palchetto potranno salire un numero massimo di due persone. Si prevede anche, spiega una nota della Questura, una nuova disciplina di vendita e trasporto di bevande in contenitori di vetro. Il provvedimento, emesso dal Prefetto, è stato esteso rispetto agli anni scorsi fino a ricomprendere l'area di Ponte Milvio e sarà in vigore in una fascia temporale individuata da 3 ore prima e 2 dopo dell'evento (1 ora in più rispetto alla scorsa stagione).

