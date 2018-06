di Emiliano Papillo

Sorpresa nel Morolo calcio la compagine ciociara che milita nel campionato regionale di Eccellenza, che sta programmando la prossima stagione nel massimo campionato dilettantistico regionale. L'allenatore 40enne Stefano Campolo protagonista di due anni con altrettante salvezze, l'ultimo dei quali mostrando anche un bel gioco, non è piu' l'allenatore del Morolo. A comunicarlo è stato lo stesso Campolo.



«Vado via da Morolo perchè ci sono troppe differenze sulle linee programmatiche ed organizzative. Ringrazio la società del Morolo calcio dal presidente Lelio Martini ad Alessandro Latini, da Angelo Ricci ed Adriano Capuano persone squisite e genuine- ha spiegato Campolo, ma ci sono troppe differenze in fatto di programmazione. Un ringraziamento alla squadra per l'abnegazione e l'impegno che ha messo in questa stagione permettendoci di salvarci, faccio il migliore in bocca al lupo a tutti, ma cerco una nuova esperienza che mi dia certezze programmatiche secondo le mie aspettative. Ho un paio di proposte importanti sto valutando».



Tra coloro che sognano mister Stefano Campolo in panchina anche il Monte San Giovanni Campano, ambiziosa formazione che disputerà il campionato di Promozione.



«Non siamo impreparati, ci stiamo muovendo per sostituire al meglio Stefano Campolo, la prossima settimana faremo una conferenza stampa e spiegheremo il nostro progetto- ha spiegato il team manager del Morolo, Angelo Ricci- ed avvieremo la campagna acquisti».



Resta al momento scoperta anche la panchina dell'Arce in Eccellenza. Rumors parlano addirittura di un possibile approdo nella squadra del presidente Alessandro Marrocco di Fabio Gerli che ha da poco lasciato il Città di Anagni, neopromosso in serie D.

