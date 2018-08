Iannotti non molla, si all'Accademia Roma: «Gioco ancora una stagione»

di Paolo Baldi

Il centrocampista, 38 anni compiuti, Stefano Iannotti la prossima stagione giocherà con la maglia dell'Accademia Calcio Roma.

« La voglia di smettere ancora non c'è - ha detto - anche se qualcuno ha provato a farmi appendere gli scarpini al chiodo dopo oltre vent'anni di carriera. Mi sento bene fisicamemte e posso dare ancora molto Giocherò in promozione con l'Accamdemia Roma. Bella società, che ha ottimi programmi. Oltrettutto il presidente Alessio Peciarolo è un grande amico».

Giocherà pertanto nel girone B: « Secondo me è il più competitivo - ha fatto notare - per la presenza di formazione come Tivoli, Palestrina, Vicovaro, Subiaco e via dicendo. Ci attendono delle belle sfide. Noi possiamo diventare la mina vangante di questo raggruppamento»

Nell'ultima stagione Iannotti (cinque gol) ha giocato nel Villalba dove ha trascinato la squadra al successo nel campionato di Promozione.

