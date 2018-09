Stella Rossa, Milojevic: «Rispetto per il Napoli, ma nessun timore»

di Redazione Sport

La Stella Rossa ha grande rispetto del Napoli e del suo allenatore Carlo Ancelotti, uno dei migliori del calcio internazionale, ma non ha alcun motivo di temere né il Napoli né qualsiasi altro club della Champions League. Lo ha detto l'allenatore della squadra belgradese Vladan Milojevic, secondo cui la Stella Rossa non intende fermarsi e accontentarsi della semplice qualificazione alla fase a gironi. «Siamo arrivati al momento che aspettavamo da tanto. La partita è di enorme importanza per l'intera squadra, la Stella Rossa ha una grande storia e questa nuova generazione ha ottenuto grandi successi e merita di giocare la Champions», ha detto Milojevic. «Contro il Napoli sarà difficile, ma siamo motivati a dare spettacolo», ha aggiunto in conferenza stampa oggi allo stadio 'Rajko Mitic', soprannominato 'Marakanà per il calore dei tifosi biancorossi che domani in oltre 50 mila sosterranno la squadra contro i partenopei. «Abbiamo grande rispetto per il Napoli, ma non abbiamo paura di nessuno. Non c'è giocatore al mondo che ci fa paura, in caso contrario non scenderemmo nemmeno in campo», ha aggiunto l'allenatore serbo. Ancelotti, vincitore di tre Coppe dei campioni, è a suo avviso uno dei migliori allenatori al mondo. «A me piace imparare, e ho imparato anche da lui, ora ho la possibilità di incontrarlo, per me è una sfida». Milojevic ha detto di essersi sentito, durante la preparazione della partita di domani, con Sinisa Mihajlovic, ex calciatore della Stella Rossa, che ha allenato a lungo nella serie A italiana. «Ci siamo sentiti e abbiamo parlato del Napoli, ma non vorrei scendere in dettagli. Lo ringrazio per i consiglio che mi ha dato».

