Allan e Milik deludono, Mario Rui che traversa

di Pasquale Tina

STELLA ROSSA

6 Borjan – è abbastanza attento. Commette un solo svarione, ma riesce a rimediare.

6,5 Stojkovic – grande prestazione in fase difensiva. Prova a limitare Mario Rui e non si arrende mai.

6 Degenk – non corre rischi particolari.

6 Savic – generoso. Non commette svarioni.

6,5 Rodic – il suo salvataggio su Callejon gli regala mezzo punto in più.

6 Jovicic – bada più a contenere che a costruire.

6 Krsticic – moto perpetuo per limitare il Napoli.

5 Nabouhane – incide poco. Ma la Stella Rossa bada al sodo

5,5 Causic – non è la partita per mettersi in mostra.

6 Marin – è molto generoso.

5,5 Boakye – lotta da solo. E impegna Ospina nel finale.

6 Jovancic – entra nella ripresa e lotta in mediana



NAPOLI

6 Ospina – si riscatta con una parata di alto livello su Boakye dopo un intervento un po' goffo su Jovancic

6 Hysaj – svolge abbastanza bene il suo compito

6 Albiol – rimedia un giallo, ma non delude

6 Koulibaly – ordinaria amministrazione per uno come lui.

6 Rui – scheggia anche la traversa su punizione

6 Callejon – è molto generoso in fase di recupero.

5 Allan – delude rispetto alle precedenti prestazioni.

5,5 Fabian – parte bene, ha un buon piede, ma non è continuo.

5,5 Zielinski – illumina alla mezz’ora servendo un assist per Milik, ma è un po’ confuso in fase di rifinitura.

5 Milik – lotta tanto, ma non riesce ad incidere.

5,5 Insigne – una traversa in avvio. E’ la sua l’occasione migliore, poi è meno decisivo rispetto al solito.

5,5 Ounas – entra e stavolta fa male.

6 Mertens – dà vivacità all’attacco, ma non trova il gol.

6 Hamsik – qualche buon lampo.

