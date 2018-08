Stelle sotto le stelle, festa del calcio a Civita Castellana con tre società

Entusiasmo alle stelle, sotto le stelle. Oltre duemila persone hanno riempito lo stadio Madami a Civita Castellana per la “Serata in Rosso&Blu”, organizzata dalla Flaminia Calcio in collaborazione con la Jfc Civita Castellana per la presentazione ufficiale di tutte le squadre locali.

E’ stato appuntamento ricco d’iniziative e unico nel suo genere poiché ha coinvolto tutte le realtà locali e tanti tifosi, in pratica è stata la festa del calcio civitonico.

La serata è stata presentata dalla splendida Paolo Angelelli e vi hanno partecipato oltre alle società organizzatrici anche il Sassacci calcio e l’Asd Civita Castellana calcio. Tutti hanno presentato i propri progetti e responsabili tecnici della stagione 2018-2019.



Premiate le vecchie glorie, il calciatore del Benevento Alessandro Tuia, il cavaliere della nazionale italiana di equitazione Luca Marziani. Tra gli ospiti, Roberto Coramusi, responsabile delle relazioni istituzionali della Figc di origini civitoniche.



Il presidente della Flaminia calcio Francesco Bravini ha tenuto a ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

