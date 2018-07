di Emiliano Papillo

Storica fusione nel popoloso quartiere Tecchiena di Alatri, dove negli ultimi venti anni si sono registreate almeno due-tre squadre di calcio, rivali in varie categorie. Nella stagione 2018-2019 ci sarà una sola squadra: la Polisportiva Tecchiena 1964, sorta dall'unione tra la Polisportiva Tecchiena e la Virtus Tecchiena. Il presidente è Massimo Collalti mentre l'allenatore è Angelo Mirabello.



Ad annunciarlo è stato uno dei dirigenti Stefano Padovani. «Abbiamo concluso questa storica fusione che per il calcio a Tecchiena sarà l'anno zero. Per moltissimi anni Tecchiena ha avuto squadre in Promozione e forse anche stavolta sarà così, se riusciremo ad essere ripescati. Altrimenti ripartiremo dalla Prima Categoria», ha spiegato Padovani. Che spiega le strategie societarie: «Lo faremo puntando molto sul settore giovanile, da anni fiore all'occhiello di questa grossa comunità. Abbiamo poi presentato domanda di ripescaggio per il campionato Juniores Regionale pensiamo di ottenerlo. Poi abbiamo stretto una forte collaborazione con la Pro Calcio di Marco Arcese, che sarà la guida tecnica del nostro settore giovanile. La prima squadra sarà composta da molti giovani, i costi saranno molto contenuti. Ci interessa soprattutto il settore giovanile».

