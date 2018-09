Suso e Barella, due stelle brillano nella serata sarda

CRAGNO 6,5. Salva il Cagliari in almeno tre occasioni, "l'uomo Cragno" è stato quasi insuperabile per gli attaccanti del Milan. Il portiere di Fiesole non può nulla sulla zampata di Higuain, ma se il Cagliari porta a casa un punto gran parte dei meriti vanno al suo numero 1.



SRNA 6. Meno preciso delle ultime uscite, l'esterno croato fa il suo "compitino" sulla fascia. Diligente in difesa, dove Kessié gli dà più di un problema, Srna non è riuscito a salire oltre la trequarti difensiva per quasi tutto il match



ROMAGNA 6,5. Combattente, puntuale e preciso nelle chiusure, il numero 56 gioca una buona partita in marcatura su Higuain. Tradito dal retropassaggio di Padoin, Romagna non riesce a coprire l'uscita di Cragno che porta al pari del Pipita.



KLAVAN 6. Come il compagno di reparto, l'estone copre puntualmente il cuore della difesa dei sardi sui tentativi di incursione di Higuain. Incolpevole nel gol, Klavan assicura nei minuti finali i centimetri per contrastare gli assalti rossoneri.



PADOIN 5,5. Nella prestazione del centrocampista friulano pesa l'errore in occasione del gol del pareggio del Milan. Padoin gioca però l'ennesima partita fuori ruolo e se la cava contro un Suso in formato Champions.



CASTRO 6. Gara di corsa e sostanza per l'argentino, che non riesce tuttavia a dare qualità alle giocate offensive. Dal "pupillo" di Maran ci si aspetta di più.



BRADARIC 6,5. Primi 45 minuti di gioco perfetti per l'otto rossoblù, che cala nella ripresa. Da applausi il lancio per Pavoletti che porta alla rete del vantaggio per i sardi.



BARELLA 7. Fascia da capitano al braccio, un premio per il gol partita di Bergamo e la convocazione in Nazionale: Barella risponde presente. Il migliore dei sardi e in campo insieme a Suso.



JOAO PEDRO 6,5. Mezzo punto in più per il brasiliano che tornava da 6 mesi di inattività e quasi decideva la partita. Joao Pedro cala nella ripresa, ma avrà tutto il tempo per mettere minuti nelle gambe.



FARIAS 5. Corre, pressa, si crea occasione ma il 17 si perde sempre sul più bello. Maran ha voluto fortemente la sua riconferma ma fino al momento non è stato ripagato.



PAVOLETTI 6. Il suo tiro porta al vantaggio rossoblù, ma il "Pavoloso" è meno incisivo delle ultime uscite sotto porta. Il numero 30 lotta per tutti i 90' di gioco, ma da lui tutti si aspettano il gol.



Ionita 6. Entra al posto di Farias e contribuisce a portare a casa il punto.



Sau 5.Sostituisce un Joao Pedro esausto ma non aggiunge niente all'attacco dei rossoblù.



Dessena n.g.



MARAN 6. Aveva promesso pressing alto e ripartenze veloce, il suo Caglairi risponde solo per un tempo.



PAGELLE MILAN



DONNARUMMA 6. Potrebbe fare meglio sul tocco sporco di Joao Pedro che porta in vantaggio il Cagliari, poi è fortunato sul palo di Farias. Qualche buona uscita, per il resto è una partita di ordinaria amministrazione per Donnarumma.



CALABRIA 6. Spinge bene sulla fascia destra e copre le rare incursioni offensive di Srna e Castro.



MUSACCHIO 6. Non concede molte occasioni a Pavoletti, il centrale argentino gioca una partita ordinata.



ROMAGNOLI 6. Nell'assalto rossoblù dei primi 20 minuti di gioco è il meno lucido della difesa rossonera. Poi chiude in crescendo e non concede occasioni agli avanti rossoblù.b



RODRIGUEZ 5,5. L'esterno argentino non conferma quanto di buono fatto vedere nelle prime giornate. Rodriguez è impreciso in attacco e distratto nell'affondo di Pavoletti che porta al vantaggio dei rossoblù.



KESSIE 6,5. Partita di sostanza e qualità per Kessié, che nel primo tempo tiene a galla il Milan con ripartenze pericolose. Il numero 79 cala nella ripresa.



BIGLIA 6. Prova a prendere per squadra i compagni, ma l'argentino non riesce a costruire granché in mezzo al campo. Biglia si riprende nella ripresa quando cala il pressing dei centrocampisti sardi.



BONAVENTURA 5,5. Impreciso e svogliato, il numero 5 ha la clamorosa occasione per portare subito al pari i rossoneri, ma spreca davanti a Cragno. Inevitabile la sostituzione con Bakayoko.



CALHANOGLU 5,5. Il centrocampista turco si vede solo a tratti e non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Da Calhanoglu ci si aspetta di più.



SUSO 7. Il migliore in campo, Suso prende per mano il Milan per tutti e 90' i minuti e quasi riesce nell'impresa di regalare i tre punti a Gattuso.



HIGUAIN 6,5. Nel cuore della difesa rossoblù il Pipita è un pericolo costante. Il gol e le ocassioni create nella ripresa da Higuain riscattano un primo tempo opaco.



BAKAYOKO 6. Entra nella ripresa al posto di Bonaventura e dà più sostanza al centrocampo dei rossoneri.



CASTILLEJO 6. Nell'assalto finale dei rossoneri il numero 7 spagnolo prova a dare quella velocità che Calhanoglu non è stato in grado di assicurare.



Laxalt n.g.



GATTUSO 6,5. Un leone in panchina, Gattuso vorrebbe entrare in campo per spingere i suoi, come ai bei tempi. Riesce a recuperare una partita che nel primo tempo sembrava compromessa e sfiora il colpaccio.

