Pubblicata la composizione dei nove gironi del campionato di I Categoria del Lazio, al via il prossimo 30 settembre.



GIRONE A



ASDPOL BASSANO ROMANO

A.S.D. CANEPINESE

ASDPOL FULGUR TUSCANIA

A.S.D. G.B. BAGNAIA

A.S.D. GROTTE S.STEFANO C. 2012

ASD.GS LATERA

A.S.D. MAREMMANA 1934

A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004

A.C.D. ONANO SPORT CALCIO

G.S.D. PIANOSCARANO 1949

A.S.D. S.LORENZO N.

A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO

A.S.D. TUSCIAFOGLIANESECALCIO

S.S.D. VALENTANO

F.C.D. VIRTUS MONTE ROMANO

A.S.D. 1928 VETRALLA



GIRONE B



G.C. AA.CC.N.C.REBIBBIA

A.S.D. ACADEMY LODIGIANI

A.S.D. ANGUILLARA CALCIO

A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI

U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO

A.S.D. FORTITUDO NEPI CALCIO

A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA

A.S.D. LA STORTA CALCIO

A.S.D. MANZIANA

A.S.D. MONTE MARIO

A.S.D. NOMENTUM

A.C.D. REAL CAMPAGNANO

POL.D. SAXA FLAMINIA LABARO

U.S.D. SORATTE

ASDPOL TIRRENO

U.S.D. TOR DI QUINTO



GIRONE C



A.S.D. ALBA SANT ELIA

A.S.D. AMATRICE

A.S.D. ATLETICO CANNETO

A.S.D. BF SPORT

U.S.D. CANTALUPO

A.S.D CAPRADOSSO

A.S.D. CASTEL GIUBILEO

A.S.D. CASTRUM MONTEROTONDO

A.S.D. FIDENE

A.S.D. FUTBOL MONTESACRO

A.S.D. GINESTRA

A.C.D. GROTTI

A.S.D. MIDEPORTE COLLE SALARIO

S.S. MONTASOLA

A.S.D. POGGIO MIRTETO CALCIO

U.S.D. POGGIO NATIVO 2014



GIRONE D



U.S.D. ALLUMIERE

S.S.D. ATLETICO ACILIA A.R.L.

POL.D. CENTRO GIANO

A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI

A.S.D. DM 84 CERVETERI

A.S.D. DRAGONA CALCIO

A.S.D. F.C. COLLE OPPIO

A.S.D. NUOVA AURELIANA

A.S.D. NUOVO BORGO SAN MARTINO

A.S.D. NUOVO MACCARESE 1934

A.P.D. O.I.R.

U.S.D. PALIDORO

ASDPOL PASSOSCURO

A.S.D. REAL TESTACCIO

A.S.D. VIRTUS BOCCEA

A.S.D. W3 ROMA TEAM



GIRONE E



A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.

A.S.D. ALBULA

A.S.D. ATLETICO LODIGIANI

ASDPOL BORGHESIANA

SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL

S.S.D. CERTOSA A.R.L.

A.S.D. CRYSTAL PIODA

A.S.D. DINAMO ROMA

A.S.D. PRO MARCELLINA

A.S.D. PROCALCIO TORBELLAMONACA

A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE

A.S.D. SPORTING GUIDONIA

A.S.D. TOR LUPARA

S.S. TORRE ANGELA S.R.L.

A.S.D. VILLA ADRIANA

A.S.D. ZENA MONTECELIO



GIRONE F



A.S.D. ATLETICO MONTEPORZIO

ASDPOL BELLEGRA 1962

G.S.D. CASILINA BCCR

A.S.D. CITTA DI VALMONTONE

A.S.D. DINAMO LABICO

A.S.D. MAGNITUDO FCCG

A.S.D. NOVAUTO FOOTBALL FRIENDS

S.S.D. REAL MONTELANICO

A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA

A.S.D. ROCCA PRIORA CALCIO

S.S.D. ROMA VIII A R.L.

A.S.D. SCALAMBRA SERRONE

S.S.D. SEMPREVISA

A.S.D. SPORTING SAN CESAREO

A.S.D. TOR PIGNATTARA

A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO



GIRONE G



A.S.D. CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA

U.S.D. CITTA DI POMEZIA

A.S.D. CLE.M.BO.FA.L

A.S.D. FORTITUDO ACADEMYVELITRUM

F.C. INDOMITA POMEZIA A.S.D.

A.S.D. LANUVIO CAMPOLEONE

A.S.D. MARINO

A.S.D. NUOVA CANARINI RDP

A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA

A.S.D. REAL MARCONI ANZIO

ASD.FC REAL VELLETRI

SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA

A.S.D. TOR DE CENCI

A.S.D. VIRTUS ARDEA

A.S.D. VIRTUS DIVINO AMORE

A.S.D. VIVACE FURLANI 1922



GIRONE H



POLASD AGORA FC

A.S.D. ATLETICO BAINSIZZA

A.S.D. ATLETICO CISTERNA

A.S.D. ATLETICO ITRI F.C.

A.S.D. CITTA DI SONNINO

P.G.S. DON BOSCO GAETA A.S.D.

A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO

A.S.D. GIULIANELLO CALCIO

A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE

A.S.D. NUOVO COS LATINA

A.S.D. PODGORA CALCIO 1950

A.S.D. POLISPORTIVA BASSIANO

POL.D. ROCCASECCA DEI VOLSCI

U.S. SA.MA.GOR.

A.S.D. SABOTINO

A.S.D. VIRTUS FAITI



GIRONE I



A.S.D. AC CASTRO DEI VOLSCI

A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO

A.S.D. ATLETICO POFI

A.S.D. CECCANO CALCIO 1920

A.S.D. F.C.COLLI LA LUCCA

A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO

A.S.D. P.C.SAN GIORGIO 2008

A.S.D. PANTANELLO ANAGNI

A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA

A.S.D. REAL SANT ANDREA

ASDPOL REAL SANVITTORESE

A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO

POL.D. SPORT VIRTUS GUARCINO

F.C.D. SPORTING PONTECORVO 1926

A.S.D. STERPARO

A.S.D. TORRICE CALCIO

