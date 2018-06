Svezia-Corea del Sud, dalle 14.00 La Diretta A Novgorod la gara dei rimpianti

Dopo aver infranto i cuori di milioni di tifosi italiani nello spareggio playoff di novembre, la Svezia fa il suo debutto in questo Mondiale con una sfida subito alla sua portata contro la Corea del Sud. Gli scandinavi, privi di Ibrahimovic in una grande competizione per la prima volta dal 2000, tornano ai Mondiali dopo 12 anni di assenza, mentre per gli asiatici è la nona partecipazione consecutiva, dopo aver battuto sul filo di lana Uzbekistan e Siria nelle qualificazioni.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SVEZIA:

COREA DEL SUD

© RIPRODUZIONE RISERVATA