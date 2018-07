Svezia-Svizzera, comunque vada sarà una sorpresa

di Alberto Abbate

Ikea stavolta promette un trono per la propria selezione, ma gli amanti del cioccolato dei cantoni non intendono ingoiare un amaro boccone. Stoppate le lancette alle 16, a San Pietroburgo si ferma il tempo dei pronostici, d'altronde l'ottavo fra Svizzera e Svezia non potevano prevederlo nemmeno gli astri. Ecco la sfida fra le rivelazioni di questo mondiale: gli elvetici sopravvissuti nel girone con Brasile e Serbia, i nordici addirittura primi in quello che ha stroncato i campioni della Germania. Eppure le diligenti guardie di Petkovic, nonostante le pesanti assenze di assenze Schar e capitan Lichtsteiner in difesa, sembrano onestamente favorite. Sostenute dal vicino tifo italiano, che non ha ancora mandato giù l'eliminazione azzurra fra provocazioni e gomitate degli spilungoni di Anderson. Chi vincerà, comunque, se la vedrà contro la vincente fra Colombia e Inghilterra.

DIGIUNO

Sessantaquattro anni d'astinenza e sentirli tutti. Perché, nonostante 11 partecipazioni alla rassegna intercontinentale, la Svizzera non è mai andata oltre i quarti di finale: 1934, 1938 e 1954 l'ultima volta. Questa potrebbe essere quella buona per ritrovare la gloria. Petkovic ha studiato alla perfezione anche questa sfida. La Svezia è abbordabile, ma insidiosa. Il ct bosniaco non cambierà comunque il suo 4-2-3-1, letale con la Serbia ed efficace all'esordio col Brasile. E' il modulo che esalta le doti di Shaqiri, ma anche dei compagni, in 5 a segno nel girone. Gli elvetici però dovranno fare i conti con le squalifiche e con i nuovi innesti nella retroguardia. Un solo ko (contro il Portogallo) nelle ultime 25 partite giocate (17 vittorie e 7 pareggi), biondi cominciate a tremare.

FORZA

Non teme la cabala né i numeri. Non si vuole fermare, la Svezia, dopo aver eliminato in ordine Olanda ed Italia nel corso delle qualificazioni e la Germania nel gruppo F, relegando il Messico al secondo posto. Un percorso straordinario che nessuno si sarebbe mai immaginato, soprattutto dopo l'addio alla Nazionale di Zlatan Ibrahimovic. E invece è Svezia cadabra, merito di una formazione sempre quadrata. Confermato l'ormai collaudato 4-4-2, la Nazionale di Anderson punterà tutto sulla compattezza. Assente lo squalificato Larsson. Cinquantesima partita in un mondiale per la Svezia senza mai conquistare il trofeo. State attenti all'ennesimo marameo.

Alberto Abbate

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Hiljemark, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. Ct: Andersson.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Elvedi, Djourou, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic. Ct: Petkovic.

Arbitro: Skomina (SVN)

Tv: ore 16, Canale 5

