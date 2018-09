Szczesny graziato dalla traversa, super Matuidi

di Edoardo Verri

Szczesny 5,5 Graziato dalla traversa di Stulac su punizione, sorpreso dalla spizzata di Inglese sul gol del pareggio di Gervinho.



Cuadrado 6,5 Entra subito in partita con il cross/assist per Mandzukic, e una chiusura provvidenziale in area su Di Gaudio a porta vuota, reattivo e lucido



Bonucci 5,5 Resta a guardare Inglese sul pareggio del Parma, qualche errore di sufficienza



Chiellini 6 Poco reattivo sullo slalom in area di Gervinho in avvio e sull’1-1 del Parma, ma cresce col passare dei minuti e non sbaglia più nulla.



Alex Sandro 6,5 Trasformato, spacca la partita con strappi e chiusure da difensore navigato. Mette lo zampino anche nel secondo gol di Matuidi.



Khedira 6 Ritmi bassi, ma tatticamente imprescindibile anche col motore al minimo.

(Dal 35’ st Dybala 6 Festeggia la 100° in A con gli spiccioli al Tardini, seconda panchina consecutiva)



Pjanic 5,5 Fatica a dettare il ritmo, prende subito il giallo e perde troppi palloni. Migliora nella ripresa.

(Dal 28’ st Emre Can 6 Mette ordine e fisico a centrocampo nel finale)



Matuidi 7 Garantisce equilibrio nel 4-3-3 e quando si affaccia in avanti trova il gol della vittoria



Bernardeschi 6 Ha l’intuizione di tagliare molto dentro il campo ma spesso impreciso.

(Dal 10’ st Douglas Costa 7 Alza i ritmi e colpisce un palo nel finale)



Mandzukic 7 Secondo gol nelle ultime due partite, i riflettori sono tutti per Ronaldo ma la scena se la prende ancora lui, segna di fisico, esperienza e astuzia, e l’assist per Matuidi è la ciliegina.



Ronaldo 6 Ce la mette tutta ma è ancora a zero reti dopo 3 giornate, l’unico souvenir dal Tardini è un sopracciglio livido. Può fare decisamente meglio, dopo la sosta servirà il vero CR7.



Allegri 7 Va dritto per la sua strada, con Dybala in panchina e un 4-3-3 che ancora non incanta. Le prime tre partite andavano vinte ad ogni costo per la classifica, ora ci sarà tempo e modo per affinare gioco e automatismi.

