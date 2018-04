di Alessandro Monteverde

Lo straordinario momento di forma del Real Monterotondo Scalo non prevede battute di arresto. La formazione di Centioni dopo le prestazioni di livello contro le big Artena ed Astrea, vince in trasferta sul campo dell’Atletico Vescovio, rinnovando le ambizioni di una salvezza che a conti fatti dovrà per forza di cose passare dai play out, nella migliore delle ipotesi. Tra i protagonisti in positivo del poker dei rossoblu, c’è senza dubbio Giuseppe Tabarini, attaccante arrivato nel mercato di riparazione, proprio per portare “Lo Scalo” alla permanenza in eccellenza. Un gol, quello di ieri, che ha permesso ai rossoblu di ritrovare il vantaggio dopo che i romani erano riusciti a recuperare il doppio svantaggio – “Siamo stati bravi a concretizzare al meglio tutte le palle gol. Spesso in precedenza, abbiamo peccato di cinismo, rovinandoci le partite da soli, perdendo punti negli ultimi minuti. Siamo entrati in campo consapevoli che dovevamo risultato a tutti i costi. Ora però non dobbiamo adagiarci sugli allori, siamo già carichi per la partita di domenica contro la Lepanto, altra sfida decisiva che dobbiamo portare a casa se vogliamo metterci in sicurezza quanto meno per disputare i play out in casa”.



Tabarini, giocatore di qualità, in una rosa che ha dimostrato di avere valori importanti tanto da far recriminare per la posizione di classifica “Siamo consapevoli di essere un buon gruppo, lo abbiamo dimostrato in campo battendo squadre come Ladispoli ed Artena, e fermando l’Astrea domenica scorsa. Purtroppo alcune prestazioni non sono state all’altezza dei nostri mezzi, e complice anche la sfortuna, ci ritroviamo in una situazione di classifica che non dovremmo avere”. Sguardo poi alle ultime sfide di campionato, due gare che segneranno le sorti del Real Monterotondo Scalo, con il derby in programma alla trentaquattresima giornata che assume contorni vitali solo per i rossoblu “Giocheremo tutte e due le sfide con il coltello tra i denti, il derby sarà sicuramente una partita emozionante per la posta in palio”. Parole dolci infine per il Mister Centioni la cui mano ha segnato eccome il passo dei rossoblu nel finale di stagione “Il mister è una persona capace e preparata. Tatticamente credo sia uno dei più bravi che abbia mai avuto. Ci da grande carica e durante la settimana ci fa lavorare molto, senza trascurare nessun dettaglio. In ogni nostra vittoria si vede la sua mano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA