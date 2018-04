Tancredi: «Quella finale contro il Liverpool è una ferita che mai si rimarginerà»

di Mimmo Ferretti

Franco Tancredi, 63 anni, era il portiere della Roma in quella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool del 30 maggio 1984. Ferita rimarginata? «Ferita? Una feritona che non si rimarginerà mai. Impossibile, anche trentaquattro anni dopo, ricordare quella partita senza rabbia, tanta rabbia. Ricordo la gioia enorme per esserci, ma anche la delusione atroce per aver perso». L’occasione professionale della vita. «Era quello che ci ripetevamo nello spogliatoio nei giorni che hanno preceduto la gara. Finale...

