​Tavecchio: «Ventura? Non potevo licenziarlo prima. Al Mondiale tifo per l'Argentina»

di Valerio Cassetta

«Per chi tifo al Mondiale? Considerato che sono mezzi italiani io tiferei per l’Argentina». Così Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, prima del convegno “Un gol al 90°- Quarta Categoria”, cerimonia di premiazione presso Palazzo Madama del primo torneo nazionale di calcio a 7 rivolto ad atletica con disabilità cognitivo-relazionale. «Il Mondiale è una manifestazione che guardiamo tutti con grande nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi significa che mi dispiace» ha aggiunto l’ex numero uno della Figc.



Sulla possibilità di licenziare il ct Ventura prima di Italia-Svezia, Tavecchio ha risposto: «E con i soldi di chi? Se fossero stati i miei avrei fatto quello che volevo ma con quelli pubblici non si può fare. Avevamo appena rinnovato il contratto aumentandolo». Sulla scelta di Mancini, invece, non ha dubbi: «Ha esperienza notevole, la sua forza sta nei giocatori e dovrà essere capace di assemblarli, il resto conta poco». Infine, sulla situazione della Figc Tavecchio ha ammesso: «Credo che quanto prima serve restituire una capacità di governo a una federazione che non merita di essere commissariata. Finché c’ero io non c’era un commissario, hanno capito dopo che bisognava fare un presidente. Se lo avessero fatto non ci sarebbe stato nessun problema».

