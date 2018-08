Tecnologia subito protagonista Tonolini ha l'occhio di Falque

di Roberto Avantaggiato

Buona la prima. Banale, ma efficace per rendere l'idea di come sia andato il debutto del Var 2.0 della serie A. Tecnologia infatti subito protagonista, con una nuova visione per legittimare gli interventi dei Var, che devono avvenire su chiaro ed evidente errore, com'è stato appunto... chiaro tra sabato e ieri. Pasqua, che ha avuto l'onore (e l'onere) di dirigere la prima assoluta nel campionato italiano di Ronaldo, ha fatto ricorso alla Var solo in un'occasione (non sui calci rigore concessi e negati, perché...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO