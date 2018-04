di Andrea Gionti

Quattro squadre per un solo posto. Quel fatidico gradino più basso del podio che regala l’accesso ai play-off. Tra le protagoniste c’è il Terracina, quarto in classifica nel girone D che accusa un ritardo di sole tre lunghezze dal Real Cassino Colosseo, che però alla ripresa dopo le festività pasquali sarà di scena nel derby esterno contro la vice capolista Sora. I tigrotti invece saranno ospiti allo Iacuzzi dello Sporting Vodice, attualmente la compagine più in forma del torneo dall’alto del suo settimo risultato utile e che verrà ricordata per aver interrotto dopo 13 vittorie di fila (21 risultati utili) la marcia da record della capolista Itri. Mancano sei turni al termine della regular season e il calendario per il Terracina è in salita: domenica c’è lo scoglio Vodice, poi Alatri (casa), Mistral Città di Gaeta (fuori), Sora (casa), Pontinia (fuori) e Pro Calcio Lenola (casa) in un derby da brividi. Una situazione quindi apertissima, che vede l’undici biancazzurro in ascesa anche grazie allo stato di forma dell’esperto bomber campano Massimo Perna, il 38enne di San Giorgio a Cremano che sta vivendo una seconda giovinezza. «E’ stato tanto fuori per infortunio e averlo ritrovato nel momento clou è stato sicuramente un vantaggio – commenta il mister di Atina Ezio Castellucci – Adesso si tratta di continuare su questo trend perché ci aspettano delle partite molto difficili, a cominciare da quella di domenica, ma se vogliamo raggiungere il nostro scopo non dobbiamo temere nessuno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA