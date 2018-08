di Andrea Gionti

A dieci giorni dall’esordio in campionato (il 2 derby esterno contro l’Aurora Vodice Sabaudia) il Terracina rinforza la linea nevralgica con l’ingaggio dell’esperto Andrea Cucchi, classe 1989, un giocatore che vanta tante esperienze: un triennio a Ferentino in serie D, due anni in Sardegna al Tavolara e Città di Olbia in D e un quadriennio in Eccellenza tra Città di Monte San Giovanni Campano, Ceccano, Boville Ernica, Cassino e Lenola. Cucchi arriva dopo il centrale difensivo Jacopo Tullio, classe ’90, ex Isola Liri (serie D), Cassino (Eccellenza) e Lenola e Arpino (Promozione). I ragazzi allenati da Simone Reggio intanto hanno ospitato al “Colavolpe” la Vis Sezze in un test molto interessante che si è concluso sul 2-2.

