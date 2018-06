di Andrea Gionti

Il Terracina Beach Soccer Club fa l’en-plein nella prima tappa del campionato italiano di serie A: nel girone B tre vittorie su tre sulla spiaggia sarda di Quartu Sant’Elena. Dopo il 5-3 nella giornata inaugurale al Sicilia e il tennistico 6-1 al Napoli (poker dell’esterno brasiliano Duarte) oggi pomeriggio è arrivato un altro squillante successo contro l’Alpitour Villasimus. Un 8-4 che testimonia la differenza dei valori tecnici, con la compagine biancazzurra che ha chiuso la pratica sarda con la tripletta del giovane terracinese doc Alla (uno-due letale nei primi 3’), la doppietta di Sacchetti nel giro di un minuto nel secondo periodo e le firme di Bagnara, di capitan Frainetti e del portiere Eliott. I padroni di casa hanno pagato a caro prezzo i primi due mini tempi, andando sotto 8-0 prima di svegliarsi ormai a risultato già acquisito nell’ultimo parziale con la doppietta di Caboni e i sigilli del pluricampione del mondo Bueno e di Amado.



Un debutto subito con i fiocchi per la squadra allenata da Angelo D’Amico, formata dal gruppo storico terracinese guidato da Frainetti e impreziosita dagli ingaggi del tandem sudamericano Duarte-Anderson e uno dei numeri uno più forte dell’intero circuito come il catalano Eliott. Nel weekend di Quartu Sant’Elena, nel girone B comandano con 9 punti oltre al Terracina anche la Domus Bet Catania del bomber terracinese Paolo Palmacci (6 gol tra Licata e i bresciani dello Sport Club Palazzolo) e l’Ecosistem Catanzaro. Ora qualche ora di relax per la compagine pontina per preparare la seconda tappa di San Benedetto del Tronto (15-17 giugno) con le sfide in rapida successione contro Atletico Licata, Lamezia Terme ed Ecosistem Catanzaro.









