di Andrea Gionti

L’en-plein è servito. Sei vittorie su sei partite nelle prime due tappe del campionato italiano di serie A di Quartu Sant’Elena e l’ultima di San Benedetto del Tronto. Il Terracina Beach Soccer Club fa sul serio e strappa anche la qualificazione alle final eight di Catania (9-12 agosto). Dopo il doppio successo contro le due cenerentole del girone B Atletico Licata e Lamezia Terme, oggi i tigrotti hanno infilato il tris travolgendo 6-2 l’Ecosistem Catanzaro e consolidando il primato solitario in classifica a quota 18 davanti di tre punti alla Domusbet Catania del bomber terracinese Paolo Palmacci. Il Terracina ha archiviato la pratica calabrese con un primo periodo da applausi (5-0) grazie alla doppietta di capitan Frainetti (foto), seguito dalle reti di Borelli, Alla e di Eliott. Nella seconda frazione più equilibrata le porte sono rimaste inviolate allontanando così i prodromi per una possibile rimonta del team catanzarese, che nel terzo e ultimo mini periodo è riuscito ad accorciare le distanze con l’uno-due firmato dal tandem Percia Montani-Scalese, ma i biancazzurri sono stati letali con Bagnara, che blindava con il definitivo 6-2.







TERRACINA – ECOSISTEM CATANZARO 6-2 (5-0; 0-0; 1-2)



Terracina: Monti, Bagnara, Olleja, Duarte, Sacchetti, Alla, Borelli, Eliott, Marzano, Anderson (Wesley), Frainetti, Mucciarelli, Sacchetti, Venerelli. All: D’Amico

Ecosistem Catanzaro: Piazza, Galeano, Staffa, Morabito, Miceli, Makelele, Scalese, Bassi De Masi, Mascaro, Scalese, Errigo, Matatia, Percia Montani, Bibichè. All: Aloi

Arbitri: Romani (Modena), Pancrazi (Ragusa), Nube (Mestre)

Reti: 1’ pt Frainetti (T), 3’ pt Borelli (T), 9’ pt Frainetti (T), 10’ pt Alla (T), 11’ pt Elliott (T), 4’ tt Percia Montani (CZ), 5’ tt Scalese (CZ), 7’ tt Bagnara (T),







