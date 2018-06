di Andrea Gionti

E’ sfumato l’obiettivo da parte del Terracina di rilevare il titolo di serie D del retrocesso Racing Fondi. Il patron dei tigrotti Luciano Iannotta ha smentito seccamente le indiscrezioni, che sono rimaste tali, e l’obiettivo sarà ora quello di ripartire sempre dalla Promozione dopo il quarto posto e l’accesso ai play-off sfumati per un soffio. Le novità più ghiotte arrivano sul piano tecnico, con Ezio Castellucci che sembrava sul punto di restare alla guida dei biancazzurri e invece nelle ultime ore ha sposato il progetto dell’ambizioso Monte San Giovanni Campano.



Ora il favorito diventa Davide De Filippis, l’ex Monte San Biagio, che pareva destinato al Formia (saltata intanto la trattativa con Vincenzo La Manna, riconfermato al Casoria in Eccellenza campana) e che ora pare vicinissimo a sedere sulla panchina dei terracinesi. Superata in extremis la concorrenza del ciociaro Fabio Gerli, reduce da tre anni di promozioni consecutive con il Città di Anagni. Questa settimana potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.



