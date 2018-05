di Andrea Gionti

Addio play-off. Il pareggio nel derby di Pontinia e la conseguente vittoria esterna del Real Cassino Colosseo a Monte San Biagio ha estromesso il Terracina dai giochi per la post season. Un vero peccato, perché ad un certo momento della stagione i tigrotti erano ad un passo dal loro obiettivo stagionale, ma i cassinati non hanno mai mollato tenendo duro fino alla fine. Dopo il ko interno contro l’Itri, i biancazzurri hanno inanellato una striscia positiva di sette risultati utili, ma i troppi segni x contro Sporting Vodice, Alatri e Mistral Città di Gaeta hanno fermato la rincorsa di Perna e company, arresisi sul più bello. C’e’ tanto rammarico nelle parole del tecnico di Atina Ezio Castellucci (nella foto di Andrea Calabrese): «Sapevamo che i play-off dipendevano da noi ma anche dal Cassino. Ci siamo trovati di fronte un avversario rognoso come il Pontinia che ha giocato a viso aperto nonostante si fosse già salvato. Sono state tante le chance che abbiamo sprecato durante il campionato, con tanti punti persi per strada, ma alla fine dei giochi il Terracina ha dimostrato di essere una squadra già pronta e con una mentalità per puntare al salto di categoria, così come lo meritano la società e la nostra calorosa tifoseria, che sia in casa che fuori ci ha sempre sostenuto con grande passione». Domenica 6 maggio i tigrotti ospiteranno la Pro Calcio Lenola, che grazie alla vittoria (5-3) sull’Arpino ha ottenuto la permanenza nella categoria.

