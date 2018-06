di Andrea Gionti

Simone Reggio torna a casa nella sua Terracina che ha ufficializzato la sua nomina per il post Ezio Castellucci, approdato di recente al Monte San Giovani Campano. Classe ’75, il nuovo tecnico è stato scelto dal presidente Luciano Iannotta e dal direttore generale Magnini per guidare la squadra biancoceleste che punta a ritornare in Eccellenza. Una lunga carriera da calciatore con le altre maglie di Terracina, Latina e Nettuno, per poi iniziare la sua avventura in panchina a Sonnino e l’anno successivo al Vodice Sabaudia. Ora arriva la sfida più importante della sua carriera con la certezza da parte di tutta la società che abbia le capacità per vincerla e portare in alto la squadra della sua città con i tigrotti che l’anno scorso sfiorarono l’accesso ai play-off.

