di Andrea Gionti

Parte con il piede giusto l’avventura del Beach Soccer Club Terracina nella prima tappa del campionato italiano di serie A maschile. Oggi nella giornata inaugurale del girone B sulla spiaggia sarda di Quartu Sant’Elena i pontini hanno superato per 5-3 il Sicilia BS. Primo tempo a ritmi elevati e impreziosito dalle marcature dei tigrotti Borelli e Bagnara: la seconda rete dei biancazzurri era stata preceduta da una traversa colpita dal numero uno Monti. Nella ripresa il brasiliano ex Flamengo e Cska Mosca Anderson ha firmato il tris all’8’, ma due minuti dopo era il siculo Molica con un tiro preciso dalla distanza ad accorciare le distanze (1-3). La rimonta siciliana si è concretizzata nel terzo mini tempo grazie alla doppietta nel breve giro di 5’ di Pereira prima su rigore e poi su azione. Il Terracina di Angelo D’Amico ha trovato però il guizzo decisivo con l’altro suo nuovo acquisto stagionale: l’esterno carioca Lucas Duarte, che tra il 9’ e l’11’ ha mandato al tappeto gli avversari. Sabato alle 19 sfida al blasonato Napoli per chiudere domenica pomeriggio contro l’Alpitour Villasimius. «Abbiamo sempre mantenuto il controllo del gioco, rischiando però di vanificare tutto nel finale, ma è stato bravissimo Duarte nel piazzare il letale uno-due», commenta il capitano dei tigrotti Alessio Frainetti.



SICILIA BS – TERRACINA 3 – 5 (0-2;1-1;2-2)



SICILIA BS: Lira, Strano G., Missale, Giordano, Mirabito, Ilardo, Bozzanca, Strano A., Garoffalo, Borzi, Mollica, Pereira. All: Silvestre

TERRACINA BS: Monti, Bagnara, Olleja, Duarte, Alla, Borelli, Elliott, Marzano, Anderson, Frainetti, Mucciarelli, Sacchetti. All: D’Amico

ARBITRI: Di Mauro (S.S.Giovanni), De Prisco (Nocera Inferiore), Matticoli (Isernia)

RETI: 10’ pt Borelli (T), 11’ pt Bagnara (T), 8’ st Andersen (T), 10’ st Molica (S), 1’ tt Pereira rig. (S), 6’ tt Pereira (S), 9’ tt Duarte (T), 11’ Duarte (T)











