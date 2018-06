di Andrea Gionti

Continua il filotto di successi del Terracina Beach Soccer Club, che inaugura alla grande anche la seconda tappa del campionato italiano di serie A sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto. Affermazione senza discussione (8-1) per i ragazzi di Angelo D’Amico contro il Licata, fanalino di coda del girone B in compagnia del Lamezia Terme, che invece domani sarà l’avversario di Frainetti e company, prima di chiudere il week-end con la sfida all’Ecosistem Catanzaro, l’altra capolista insieme ai pontini e alla favorita Domus Bet Catania del bomber terracinese Paolo Palmacci. Trascinatore fra i tigrotti ancora una volta il brasiliano Wesley Anderson, che ha firmato una doppietta al pari di Simone Borelli. Score completato dai sigilli del portiere catalano Eliott Mounoud, di Pietromaria Del Duca, Ovidio Alla e dell’altro sudamericano Lucas Duarte. Per i siculi gol della bandiera siglato da Di Stefano che aveva realizzato il momentaneo 1-2.



TERRACINA-LICATA 8-1 (2-0; 3-1; 3-0)

TERRACINA BEACH SOCCER CLUB: Eliott, Monti, Bagnara, Olleia M., Duarte, Alla, Borelli, Del Duca, Marzano, Wesley, Frainetti, Carocci. All: D’Amico

LICATA: Di Bella, Mio, Famà, Tomasello, Nicolos, Di Grazia, Iervolino, Casella, Lo Nardo, Distefano, Meo,Villani.

ARBITRI: Tranchina di Udine e De Prisco di Nocera Inferiore

RETI: 2’pt Wesley (T), 6’pt De Luca (T); 6’st Di Stefano (L), 7’st Wesley (T), 7’st Eliott (T), 10’st Duarte (T), 6’tt Alla (T), 7’tt Wesley (T), 10’tt Borelli (T)











© RIPRODUZIONE RISERVATA