Roma-Liverpool, tifoso si prende gioco di Sean Cox: l'immagine diventa virale ma sui social i giallorossi si indignano

di Alessandro Di Liegro

Nelle ultime ore, su Twitter e in misura minore su Facebook, sta girando in modo virale una foto ritraente un tifoso della Roma mostrare lo schermo del proprio cellulare, su cui vi è un'immagine di Sean Cox, il tifoso irlandese del Liverpool in coma dopo gli scontri avvenuti prima della semifinale di andata. Ad aver pubblicato la foto il profilo Twitter di un tifoso inglese (@sennesation) che ha scritto come didascalia dell'immagine: «Un tifoso della Roma si prende gioco di Sean Cox», prima di procedere a insultare il tifoso romanista colpevole del gesto.



L'immagine vede un tifoso romanista mostrare l'immagine di Cox sul proprio cellulare, indicandolo con l'indice della mano sinistra, a mo' di monito verso qualcuno dall'altra parte della barriera divisoria. Intorno a lui e al suo fianco diversi steward con l'apposita pettorina.



L'immagine si è rapidamente diffusa sui social con più di 100 risposte e 107 condivisioni, in particolar modo da tifosi avversi alla Roma, che hanno preso le distanze dalla foto e dall'atto in sé, condannandolo gravemente, specie dopo gli omaggi che vi sono stati da entrambe le squadre e da entrambe le società al tifoso irlandese ancora in stato di sedazione.



Non è ancora chiaro se si tratti di un fotomontaggio o se l'immagine, raccolta presumibilmente dal settore destinato agli ospiti – ciò vorrebbe dire che il sedicente tifoso romanista si sarebbe trovato nei distinti curva Nord, lato tribuna Tevere – testimoni realmente un atto di intimidazione, legato all'atmosfera di tensione per la partita in corso.



Inoltre, la foto diffusa su Twitter da un sostenitore dei Reds raffigura un solo tifoso romanista, mentre intorno a lui sono evidenti altri supporter giallorossi intenti ad altre e diverse attività. Presumibilmente il gesto, per quanto esecrabile nel caso venisse effettivamente verificata la veridicità dell'azione, si tratterebbe di un fatto isolato di un tifoso esacerbato nell'animo. Da più parti, sui social, si chiede che la stessa As Roma proceda all'identificazione del sostenitore per bandirlo dal presenziare alle partite della squadra giallorossa. A ora, nessun commento è arrivato dalla società.





© RIPRODUZIONE RISERVATA