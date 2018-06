Tifoso dell'Entella usa la maglia della squadra per chiedere alla fidanzata «Mi vuoi sposare?»

di Redazione Sport

“Mi vuoi sposare?” Nessuno aveva mai pensato di usare la maglietta della squadra del cuore per chiedere alla propria fidanzata di compiere il grande passo. Cosi come che il terreno di gioco diventasse una location per sussurrare la proposta di matrimonio. L’Entella può vantare anche questo primato.

Perché questa mattina il Comunale di Chiavari ha fatto da inconsueta cornice al momento più importante (finora) della vita di coppia dei nostri tifosi Sebastiano Cavagnaro e Federica Quaranta, presto sposi. Sì, perché il ragazzo ha fatto la fatidica proposta alla sua bella proprio allo stadio. Una sorpresa che ha letteralmente travolto Federica, commossa fino alle lacrime e felicissima nel rispondere con un convinto ed appassionato “sì”.“Ho scelto di chiederglielo allo stadio perché è qui che ci siamo conosciuti”, spiega Sebastiano. “Siamo entrambi abbonati nel settore distinti e mi è sembrato naturale farle la proposta qui dove tutto è cominciato”. Un settore storicamente per famiglie ma che aiuta anche a formarne di nuove, a quanto pare. “Sui generis" le modalità scelte da Sebastiano: “L’Entella mi ha supportato in questo mio progetto. Ho fatto scrivere dalla società biancoceleste la frase ‘mi vuoi sposare’ sulla maglia ufficiale, insieme alla data di oggi, Federica l’ha letta e con grande stupore ha accettato di diventare mia moglie. Non potrei essere più felice”.

