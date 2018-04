Tifoso del Liverpool in condizione critiche: due arresti per tentato omicidio

di Gianluca Lengua

A due ore dal termine della partita tra Liverpool e Roma, la polizia di Merseyside ha confermato di aver arrestato due uomini di 25 e 26 anni provenienti da Roma con l’accusa di tentato omicidio verso un tifoso del Liverpool di 53 anni. Tutto è accaduto intorno alle 19.35 quando l’uomo è stato aggredito davanti all’Albert pub a pochi metri dall’Anfiled, la vittima ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato nel centro neurologico di Walton, allo stato attuale versa in condizioni critiche. Gli agenti stanno cercando testimoni che abbiano assistito alla vicenda: «L’uomo era insieme a suo fratello ed è stato aggredito durante un litigio tra tifosi della Roma e del Liverpool. I testimoni riferiscono che la vittima sia stata colpita da una cintura e poi è caduta a terra», ha detto l’ispettore Paul Speight.



SOLIDARIETÀ LIVERPOOL

Con un comunicato diffuso sul sito ufficiale dei Reds, la società inglese esprime solidarietà verso il tifoso ferito: «Il Liverpool è scioccato e sconvolto dopo che un tifoso è stato lasciato in condizioni critiche in seguito a un attacco prima della partita di Champions League contro la Roma. I nostri pensieri, in primo luogo, vanno alla vittima e la sua famiglia in questo momento così difficile. Gli sarà offerto da parte nostra totale supporto. La società sta collaborando con i servizi di emergenza da quando è accaduto l’incidente e continuerà a farlo. Il Liverpool invita i tifosi e chi era alla partita a rivolgersi alla Polizia del Merseyside per fornire informazioni».

