Al Tirreno il 17 vale mezza sfortuna: presi i primi gol, ma niente sconfitte

di Paolo Baldi

Calcio giovanile: continuano a mantenere l’’imbattibilità stagionale i Giovanissimi (classe 2003) provinciali del Tirreno. Con il successo (4-2) di ieri contro Real Tre Fontane hanno tagliato il traguardo delle diciassette partite tutte vinte che gli ha permesso di consolidare anche la prima posizione in classifica. E’ invece terminata l’inviolabilità della porta che si è fermata a 1150 minuti.

« Fatalità è accaduto alla diciassettesima partita – ha fatto notare il tecnico Masismiliano Piras – ma nulla toglie al valore di questa squadra, tanto prima o poi doveva accadere di prendere un gol . Dispiace ma questa è la legge del calcio».

I portieri che si alternano tra i pali della formazione biancoverde sono due: Simone Settembrini e Flavio Sbaraglia. 85 i gol messi a segno di cui 31 firmati da Mattia Andreoni che è una specie di “ piccola peste “ in campo per gli avversari.

« Se va a segno – ha detto ancora Piras – è merito di tutta la squadra ce lo mette nella condizione di realizzare oltre una rete a domenica ».

La rosa è stata costruita nel corso di due stagione dal diesse Gigi Bosco e in questa stagione è stata affidata appunto a Piras, tecnico che ha alle spalle dodici anni di scuola calcio in varie società romane. « Io – racconta – in pratica gli ho dato una impostazione tecnica e tattica, che loro hanno incamerato alla perfezione. Il gruppo è composto a dire il vero da ragazzi tecnicamente bravi e fisicamente ben messi, la loro qualità è quella di giocare sempre con la palla a terra. Si impegnano molto nel corso degli allenamenti. La forza di questa squadra è anche quelle che oltre fuori dal rettangolo di gioco si è creato un gruppo che ha anche un rapporto davvero speciale con me».

La società del Tirreno è punto di riferimento per molti ragazzi della zona Montesacro Tufello. Oltre alla scuola calcio la società diretta dal presidente Giuseppe Parisi che ha come punto di riferimento il campo Barbieri di via Gran Paradiso , conta cinque squadre di settore giovanile una prima squadra che gioca in prima categoria.





