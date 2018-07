di Mauro Topini

In attesa di sapere in quale girone sarà inserita nel prossimo campionato di Prima Categoria, la Polisportiva Tirreno non nasconde le proprie ambizioni di scalata alle categorie regionali. E lo fa annunciando i primi "colpi" di un mercato che si annuncia scoppiettante per il tecnico Massimiliano Bizzarri, "promosso" alla qualifica di Direttore Tecnico.



Almeno questo dicono i primi tre tesseramenti, che rispondono ai nomi del difensore (classe '91) Matteo Saba, ex della Nuova Maccarese e Casalotti, difensore che ha giocato anche in Eccellenza con il San filippo Neri. E' del '91 anche il centrocampista Daniele Pennazzi, scuola Casalotti anche lui, che nella passata stagione ha vestito tre maglie: Maccarese, Aranova e Casalotti appunto. Il tris di acquisiti viene completato dall'attaccante Matteo Abbondanza, il più esperto dei tre ('86), che ha giocato a lungo in Eccellenza con Fiumicino e La Sabina, prima di scendere di categoria per restare dalle parti di casa.



