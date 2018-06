Il Tirreno dell'ex bomber Bizzarri campione provinciale Giovanissimi

di Paolo Baldi

Giovanissimi Provinciali, il titolo di Roma è andato al Tirreno, allenato da Massimiliano Bizzarri, che ha vinto contro la finale contro la Dabliu New Team per 2-1. Le reti che hanno deciso la gara per la formazione nero verde sono state firmate da Andreoni e Procesi. Per gli avversari ha segnato Avenia. Della rosa del Tirreno fanno parte: Settembrini , Bertuccio , Bartolini, Procesi, Galassi, Maresca, Giuda, Pane, Felli, Andreoni, Di Folco, Arcese, Scorpati, Sbaraglia, Gigliotti, Lo Monaco, Sanetti e Schiavoni.

«Tutta la squadra mi ha seguito con molta attenzione e grande impegno – ha detto Bizzarri – Abbiamo curato ogni particolare per questa gara e alla fine abbiamo fatto centro. Questo titolo corona una stagione bellissima sia a livello personale, ma soprattutto dei ragazzi e della società. E’ anche un merito premio per il presidente Pino Parisi e il diesse Luigi Bosco e anche per mio fratello Fabio che ha lavorato con questo gruppo di ragazzi. Una bella esperienza che porterò sempre con me».



