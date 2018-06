di Paolo Baldi

Massimiliano Bizzarri è il nuovo direttore tecnico della Polisportiva Tirreno. La società biancoverde e il diesse Luigi Bosco visti i risultati conseguiti in questa stagione dal tecnico ha deciso di inserirlo nel proprio organico dirigenziale con il ruolo di Direttore Tecnico. A lui saranno affidate le responabilità di seguire tutto il settore agonistico che va dai giovanissimi fino alla juniores; in pratica di tratta di quattro squadra che si allenano sul campo Barbieri di via Gran Paradiso.

«Sono lusingato - ha detto Bizzarri - di questo nuovo incarico, che mi stimila a fare sempre meglio. C'è una base di collaboratori molto valida che andrà potenziata e già ci sto lavorando in collaborazione con Bosco. L'obiettivo è quello di far diventare questa società punto di riferimento per i ragazzi del quartiere Montesacro». Massimiliano Bizzarri ha vinto come tecnico nella stagione appena terminata il titolo provinciale con la formazione dei Giovanissimi. Da giocatore ha vestito la maglia di Civita Castellana, Cisco Roma, Monterotondo, Guidonia realizzando 256 gol.



