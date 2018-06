Tirreno, Bizzarri porta alla finale provinciale i Giovanissimi 2003

di Ugo Baldi

Il Tirreno si è affidato a Massimiliano Bizzarri, ex bomber di, Monterotondo, Civita Castellana, Guidonia per emergere nel panoroma calcistico romano. I Giovanissimi provinciali che gli sono stati assegnati di recente dal direttore Gigi Bosco, hanno conquistato la finale. Giocheranno venerdi contro i pari età della Dabliù.

« Non è tutto merito mio - ha detto subito Bizzarri - gran parte del lavoro è stato fatto dal mio predecessore Piras che mi ha lasciato in eredtà un gruppo di ragazzi di grande qualità e ho trovato in mio fratello Fabio un grande collaboratore. Insomma è stato risultato arrivato grazie ad un lavoro di gruppo».

Nella semifinale contro l'Aranova i giovani biancoverdi hanno vinto per 5-0 con le reti di Andreoni ( doppietta ) che è arrivato a quota cinquanta, Alzari ( anche lui dopietta) e un gol di Arcese. A sostenerli erano presenti molti ragazzi del quartiere Valmelaina. «Hanno disputato una partita eccezzionale - ha sottolineato Bizzarri - hanno regalato a loro stessi e alla società un grande traguardo, manca la ciliegina finale, sono certo che arriverà venerdi. Il presidente Pino Parisi merita questa soddisfazione, poichè questa società, per l'impegno e la passione che tutti mettono ha le carte in regola per entrare nell'olimpo delle migliori società di calcio romano»

