di Nicola Gentile

Continuano gli arrivi in casa della Tivoli 1919, affidata ad Andrea Di Giovanni per il suo primo campionato in Promozione dopo il ritorno nella secondfa categoria regionale. Dopo gli annunci di Emiliano Dominici (che torna a giocare nel Lazio dopo l'esperienza nel Fabbrico, in Emilia Ronagna) e le firme di Demofonti, Petricca e Fiorini, la società amarantoblu a giorni annuncerà la firma del centrocampista Andrea Laurenti, ex Colleferro che nell'ultima stagione ha giocato con l'Unipomezia. Tra i calciatori confermati, ci dovrebbero essere anche Federico Chirico e alessandro Ianzi, già alla Tivoli 1919 nel campionato di I categoria concluso al secondo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA