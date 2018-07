Tivoli al primo giorno di scuola Via con tanti ex Montespaccato

di Tiziano Pompili

Parte oggi all’Olindo Galli l’avventura della Tivoli 1919. Una stagione speciale quella del club tiburtino neopromosso in Promozione e voglioso di fare l’immediato salto nella massima categoria regionale nell’anno del centenario. Tanti i volti nuovi dell’organico (di cui molti già anticipati dal sito del Messaggero): da Petricca a Fiorini a Daniele Di Giovanni, da Demofonti a Laurenti fino ad arrivare agli ultimi arrivati Manzelli (classe 1998 ex Unipomezia) e Virdis (difensore ex Vigor Perconti classe 2000). Molti anche gli ex Montespaccato a cominciare da mister Andrea Di Giovanni che oltre al figlio Daniele potrà contare su Carletti, Biagiotti e Gentili.



«C’è tanto entusiasmo e siamo pronti per questa nuova avventura – dice mister Di Giovanni – La rosa è al completo, anche se la società non si tirerà indietro qualora ci fosse bisogno di qualche intervento. Il girone? L’auspicio è di non essere inseriti nello stesso raggruppamento del Palestrina, a noi probabilmente toccherà il B». Il debutto della nuova Tivoli 1919 è in programma per sabato in casa contro il Città di Anagni, poi si proseguirà con le sfide all’Astrea (8 agosto), Fiumicino (18 agosto), Casal Barriera (23 agosto) e infine a Cerveteri (26 agosto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA