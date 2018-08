Tivoli da urlo, ecco Marco Proietti. Ufficiale l'arrivo dell'ex Ostia Mare.

di Enrico Zarelli

Marco Proietti è da oggi ufficialmente un calciatore della Tivoli. Erano in molti a volerlo, soprattutto in categorie superiori alla Promozione, ma alla fine ha prevalso nella scelta dell’attaccante, classe 1989, che ha giudicato molto interessante il progetto della società amarantoblu. Il suo arrivo era nell'aria da giorni, ma mancavano le conferme e soprattutto la firma del giocatore. Proietti, nella passata stagione in Serie D, con l’Ostia Mare, vanta un curriculum di assoluto rispetto. Dalla C2 con la Cisco Roma, passando per Viterbese (in D) e Milazzo (C2), ha contribuito alle fortune di club ambiziosi come il Trastevere, accompagnandolo dall’Eccellenza alla conquista della Serie D. La stessa categoria in cui Proietti ha disputato gli ultimi tre campionati (con le maglie Trastevere, Pineto e Ostiamare) per poi scegliere una piazza importante come quella di Tivoli, desiderosa di tornare presto a disputare competizioni superiori. Insieme a Fiorini, potrebbe formare un tandem d’attacco formidabile, ideale per sostenere i sogni ed i progetti della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA