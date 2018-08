Tivoli, Fiorini già gonfia la rete. «Squadra costruita per far bene»

di Tiziano Pompili

Cinquina per la Tivoli 1919. La squadra di mister Di Giovanni sembra già dimostrare il suo spessore anche se è “solo” calcio d’agosto: cinque amichevoli e altrettanti successi col bomber Lorenzo Fiorini già in grande evidenza. In sequenza sono arrivati il 2-0 al Città di Anagni (un gol dell’attaccante), lo squillante 6-2 all’Astrea (poker di Fiorini), il 5-3 al Pian due Torri (tris del bomber), il 5-2 al Fiumicino (con Fiorini a bersaglio una volta) e ieri il successo di misura per 2-1 sul Casal Barriera con l’attaccante classe 1993 decisivo con altre due reti.



«Abbiamo una squadra forte, costruita per fare bene anche se di più non voglio dire per scaramanzia» sorride Fiorini che già è in buona condizione. «Non sono al massimo com’è normale che sia in questo periodo, ma già sento di essere intorno al 70%». Già nel mirino l’esordio ufficiale del prossimo 2 settembre sul campo del Poggio Fidoni anche se domenica ci sarà l’ultima amichevole pre-campionato a Cerveteri. «Quando conteranno i tre punti, sarà tutta un’altra cosa. Il girone è molto complicato perché ci sono diverse squadre molto ben attrezzate in grado di dare fastidio. Se preferivo un girone diverso da quello del Palestrina? Ho un’idea molto particolare, questo genere di sfide regalano stimoli forti a noi calciatori e quindi va bene così».



La squadra di Di Giovanni, che con Fiorini lavorò nel settore giovanile all’Urbetevere, partirà comunque tra le favorite del gruppo B. «Abbiamo una squadra più forte di quella del Pro Roma della passata stagione (con cui Fiorini ha vinto i play off), il mister ha tante soluzioni e noi grandi dovremo essere bravi a dare serenità al gruppo se dovessero capitare dei momenti difficili durante l’anno».

