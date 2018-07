Tivoli, con il restyling del logo arriva il colpo da 90: Simone Demofonti

di Mauro Topini

Sta preparando un attacco da Eccellenza la Tivoli 1919, neopromossa in Promozione. Il club del patron Caucci ha intenzione di fare le cose in grande nell'anno del suo centenario e, preparandosi ad una sfida dei 100 anni con il Palestrina (entrambe neopromosse e avversarie la scorsa stagione in Prima, oltre che fondate tutte e due nel 1919) dopo aver preso l'attaccante della Pro Roma (grande protagonista del salto di categoria dello storico club romano) è pronta ad annunciare il "colpo", ovvero Simone Demofonti, attaccante che è cresciuto nell'Audace (altra società nata nel 1919...) e che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Team Nuova Florida ed ora vestirà la maglia del club tiburtino.

