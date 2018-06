Tivoli show, ecco Petricca e Fiorini. Di Giovanni senior porta Daniele?

di Tiziano Pompili

L’anno del centenario sembra essere iniziato nella maniera giusta. La Tivoli 1919, neopromossa in Promozione, fa davvero sul serio. Il patron Caucci vuole ripercorrere i fasti di un tempo e per farlo ha cominciato trovando l’accordo con un allenatore di grande esperienza e spessore come Andrea Di Giovanni. Ora sta dotando il suo nuovo tecnico di una Ferrari per cercare di proporsi in prima fila: nel giro di poche ore sono stati formalizzati gli accordi con l’ex attaccante della Pro Roma Fiorini e con l’ex difensore della Nuova Florida Petricca.



«E’ decisamente un buon inizio – spiega l’allenatore della Tivoli 1919 – Fiorini e Petricca sono due ottimi calciatori, ma soprattutto due grandi persone. E quello è un aspetto fondamentale per le nostre scelte». Non c’è due senza tre e allora ecco che alla nuova Tivoli 1919 è stato abbinato anche uno dei figli di Di Giovanni. «Ma Luca ha ormai quasi definito con l’Anagni. Vedremo cosa sarà possibile fare per Daniele, ma anche lui ha tante proposte». Di sicuro sarà una Tivoli da urlo. «In questo ambiente mi hanno trasmesso una grandissima carica sin dai primi giorni, c’è voglia di far bene in un anno importante per la storia di questo club. E anche a me personalmente piace molto vincere…»

