di Enrico Zarelli

La Tivoli pensa in grande. In attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Promozione (forse oggi), la società amarantoblu non si è voluta far trovare impreparata. Per questo ha realizzato una campagna acquisti tarata sulla categoria superiore, mettendo a segno una serie di colpi destinati a puntellare ogni reparto della squadra affidata ad Andrea Di Giovanni, con un mix di giovani interessanti e di calciatori di provata esperienza, maturata soprattutto in campionati superiori. Due i portieri, entrambi classe ’99: si tratta di Andrea Bussi, ex Nuova Florida e Tiziano Siccardi, nella passata stagione con l’Albalonga nel campionato nazionale juniores. In difesa mister Di Giovanni avrà a disposizione Manolo Manzelli, proveniente dall’Eretum Monterotondo, Manuel Maturi (classe 2000, in Promozione con il Villalba che ha vinto l’ultimo campionato) e Alessio Virdis dalla juniores élite della Vigor Perconti. A completare il reparto arretrato l’acquisizione di Valerio Gentili: un curriculum di livello tra Serie D ed Eccellenza, una di questa conquistata con il Montespaccato partendo dalla Promozione. Un carico di esperienza anche a centrocampo con gli innesti di Alessandro Biagiotti, ex Cynthia in Serie D, e di Leonardo Carletti, anche lui dal Montespaccato. E dallo stesso club arriva un rinforzo per il reparto avanzato: Daniele Di Giovanni, attaccante esterno classe 1991, che in passato ha vestito le maglia di Civita Castellana, Albalonga e Civitavecchia. “Non finisce qui - ha chiosato il presidente Pino Sabucci - stiamo aspettando la comunicazione ufficiale da parte del Comitato Regionale sul ripescaggio in Promozione. Restiamo fiduciosi, per questo abbiamo lavorato per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni di questa società e per restituire alla città di Tivoli, nel più breve tempo possibile, i palcoscenici che merita”.



Dopo l'impegno di oggi in amichevole con l’Anagni, il programma delle gare precampionato proseguirà con gli incontri con Astrea (8 agosto), Fiumicino (19), Casal Barriera (23) tutte in programma nello stadio tiburtino. Solo quella del 26 agosto, con il Cerveteri sarà disputata in trasferta.

