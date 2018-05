di Ugo Baldi

Il Tor di Quinto sull’otto volante. La juniores di Lorenzo Basili è tornato in campo, dopo aver conquistato il titolo regionale, e messo a segno un risultato che ha del clamoroso. Nella gara d’andata giocata al Vittorio Testa, della fase nazionale di categoria la formazione blougrana ha travolto la Torres di Sassari per 8-0. Il primo tempo è terminato 3-0. Due le triplette, quelle di Matera, Sornosa, oltre alle reti di Moscuso e Staffa. Hanno esordito due ragazzi del 2001 che giocano nella formazione allievi, Celesti e Belardelli. La formazione romana è scesa in campo senza tre titolari che nella scorsa stagione hanno vinto lo scudetto, ovvero Libertini, Acanfora e Consalvi.

«Il risultato ha sorpreso anche noi – ha detto il presidente Massimo Testa – sportivamente non abbiamo infierito era troppo evidente la differenza in campo. Non so se ci hanno sottovalutato i nostri avversari, ma non è certo confortante che una gara nazionale termini con questo risultato».

La gara di ritorno è in programma in Sardegna sabato 19 (sempre alle 15.30) e sarà una pura formalità per la formazione capitolina. Il prossimo avversario del Tor di Quinto sarà la vincente del triangolare tra Porto Sant’Elpidio (Marche), Alba Adriatica (Abruzzo) e Sesto Campano (Molise).



