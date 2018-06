Tor di Quinto alle Final Six di Forlì: domani il sorteggio per le avversarie

di Paolo Baldi

Il Tor di Quinto categoria Giovanissimi resta è in corsa per lo scudetto di categoria. I rossoblù hanno vinto per 2-1 in casa contro la Vigor Senigallia e staccato il biglietto per la Final Six in programma a Cesena e Forli, dal 23 al 27 giugno. Domani i sorteggi dei gironi nella sede della Figc. Le squadre che sono ancora in corsa insieme alla formazione romana allenata da Basili sono, Virtus Bergamo, Liventina, Real Cesarea,Calcio Sicilia e Sestese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA