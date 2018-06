Tor di Quinto ok: 2-0 al Canicatti L’Ostia Mare va ai quarti di finale

di Paolo Baldi

Il Tor di Quinto ha vinto la gara d'andata delle semifinali del campionato italiano riservato alle società dilettanti contro il Canicatti per 2-0 in casa. Le reti sono state firmate da Sornosa una per tempo.

Non è andato a segno Libertini ( nella foto) attaccante che piace a molte società profesioniste e che anche questa volta è stato seguito con molte interesse da molti ossservatori.

Il ritorno di questa gara è in programma in Sicilia sabato alle ore 16.30. «E' un risultato positivo - ha detto il ditti Marco Moretti - ma che certo non ci fa stare tranquilli. Abbiamo affrontato una buona squadra, ma i complimenti vanno ai ragazzi per come hanno interpretato la gara».

A Roma si è giocato il ritorno degli ottavi di finale delle squadre juniores di società di serie D tra Trastevere e Ostia Mare. Ha vinto quest'ultima per 2-1 con le reti di Biagini e Olivetti su calcio di rigore. Il gol iniziale era stato di Sannipoli per la squadra di casa. L'Ostia Mare tornerà in campo il sei giugno per l'andata dei quarti, ma è da stabilire l'avversario e il campo.

