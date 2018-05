Tor di Quinto è campione regionale: Vigor Perconti ko ai calci di rigore

di Paolo Baldi

Il Tor di Quinto iscrive di nuovo il proprio nome nell'albo d'oro del campionato regionale juniores. Ha superato ai calci di rigore la Vigor Perconti per 5-3 nella finale dei play off di categoria, dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati 2-2. Gara emozionante e ricca di gol dunque e incerta che ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Vantaggio della Vigor Perconti al 18′: Fratini della Vigor viene atterrato in area e il calcio di rigore è trasformato dallo stesso giocatore. Poco prima del riposo il pareggio del Tor di Quinto. al 43' Libertini salta due avversari, entra in area e trafigge il portiere Martini.



Nella ripresa sono due calci di rigore a modificare il risultato. Il primo a favore della Vigor Perconti e il secondo penalty blaugrana viene trasformato ancora da Fratini. Il secondo pareggio del Tor di Quinto ancora in chiusura di tempo, al 42' della ripresa. Per il Tor di Quinto è ancora Libertini a segnare il 2-2.

Dopo i supplementari, chiusi senza gol (ma con il Tor di Quinto che li gioca in 10 per il doppio giallo a Libertini) sono serviti i tiri dal dischetto per fissare il risultato finale: Ha iniziato la Vigor con Paradisi, che si fa parare il tiro. Poi tocca a Timperi del Tor di Quinto che segna. Segna anche Fratini della Vigor Perconti, mentre Mattei va a segno e porta il parziale dei calci di rigore sul 2-1 per il Tor di Quinto. Il secondo errore della Vigor è di Rossetti, mentre Staffa porta il risultato sul 3-1 e chiude i giochi, fissando il risultato finale sul 5-3.

Tor di Quinto: Carolis, Pellegrini (8’pts Staffa), Corsetti, Consalvi, Papa, Cancrini, Acanfora (43’st Pitzalis), Mattei, Russo (1’sts Muscuso), Libertini, Sornoza (25’st Timperi). A disp. Natali, Celesti, Francioni. All. Basili

Vigor Perconti: Martini, Colacicchi, Indino (1’pts Fasolo), Caccia, Paradisi, Spatara (7’sts Orsili), Arduini (30’st Martellacci), Bellardini (3’sts Pasquetto), Taormina, Madonna (7’pts Rossetti), Fratini. A disp. Pancotto, Mascolo. All. Bellinati

Arbitro: Gavini di Aprilia

Reti: 19’pt (rig) Fratini, 43’pt Libertini, 36’st (rig) Fratini, 42’st (rig) Libertini

