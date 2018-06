di Mauro Topini

Ultimo atto, domani, per il campionato Juniores Regionale d'Elite. A Firenze si assegna il titolo italiano e il Tor di Quinto sogna il bis, dopo il tricolore vinto lo scorso anno. La Juniores del club romano, arriva a questa finale imbattuta, avendo vinto tutte le gare giocate nella fase di qualificazione. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming sulla pagina Facebook LND e condivisa sul sito web. Arbitra Valerio Pezzopane di L’Aquila insieme agli assistenti Daniele Lamannis e Giorgio Lazzaroni di Udine.

