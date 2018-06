Tor di Quinto, la finale di Firenze domani passa per Canicattì

di Paolo Baldi

Domani, calcio d'inizio alle 16.30, è in programma il ritorno della semifinale del campionato nazionale Juniores Dilettanti tra Canicatti e Tor di Quinto in Sicila. Nella prima gara sono stati i laziali a vincere due a zero (doppietta di Sornoza) ma il lasciapassare per la finale di Firenze, fissata per sabato 16 giugno, non è ancora in tasca alla squadra romana. Una delle difficoltà che dovrà superare il Tor di Quinto è il campo in terra battuta che potrebbe rappresentare un fattore a favore della squadra di casa. Il Tor di Quinto non è abituato a giocare su un fondo del genere e dunque occorrerà molta più attenzione del solito da parte dei ragazzi romani. Nel Tor di Quinto non ci sarà Sornoza impegnato nelle esami di maturità. «Ci aspetta una gara difficile per il fondo del campo - ha detto il presidente Massimo Testa - però la squadra è forte e con un vantaggio di due reti possiamo spuntarla. Ho la massima fiducia in questa squadra». Domenica invece i Giovanissimi del Tor di Quinto saranno impegnati nella gara contro il Senigallia che chiude in triangolare che permette di accedere alla fase finale.



