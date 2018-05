Tor di Quinto, la sfida per la finale è contro il Canicattì: andata in casa

Alla luce dei risultati dei quarti di finale, si sono qualificate per le semifinali, organizzate in gare di andata e ritorno in programma rispettivamente il 2 e 9 giugno alle 16.30, le seguenti squadre: Canicattì, Lastrigiana, Maia Alta Obermais e Tor Di Quinto. Quest’oggi a Roma presso la Lega Nazionale Dilettanti si sono svolti i sorteggi per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare dove previsto secondo regolamento.



Seminali andata

(sabato 2 giugno – ore 16.30)



Lastrigiana-Maia Alta Obermais

Tor Di Quinto-Canicattì



Seminali ritorno

(sabato 9 giugno – ore 16.30)



Maia Alta Obermais-Lastrigiana

Canicattì-Tor Di Quinto

© RIPRODUZIONE RISERVATA